Serenatas ao confinamento no terraço dos Stay Homas

👑CONFINEWS👑 (CAT/ESP/ENG) ⠀ Hola homies! Aquesta situació actual està afectant a tots els nivells i la cultura també es troba en greu perill. És per això que en motiu de protesta als diversos governs que no estan fent res per a protegir la cultura i els seus treballadors, en les pròximes 48h ens adherim al moviment #apagadacultural. Així doncs, avui no publicarem la cançó que teníem preparada amb el gran @dani_macaco i que ens feia tanta il·lusió mostrar-vos. Ens retrobem aquest diumenge amb més música i alegria al live d’IG. STAY HOMA ❤️ ⠀ ________________ ⠀ Hola homies! Esta situación actual está afectando a todos los niveles y la cultura también se encuentra en grave peligro. Es por eso que, en motivo de protesta a los distintos gobiernos que no están haciendo nada por proteger la cultura y a sus trabajadorxs, en las próximas 48h nos adherimos al movimiento #apagóncultural. Por eso hoy no publicaremos la canción que teníamos preparada con el gran @dani_macaco y que nos hacía tanta ilusión enseñaros. Nos reencontramos este domingo con más música y alegría en el live de IG. STAY HOMA ❤️ ⠀ ______________ ⠀ Hello, homies! The current situation is affecting every aspect of life, and the cultural field is as also in great danger. This is why, as a protest against the different governments that aren’t doing anything to protect the culture and cultural workers, we will join, for the next 48 hours, the movement #cultureblackout. This is why we won’t be publishing the song we have finished with the big @dani_macaco and that we were so excited to show you. We will be meeting you all this coming Sunday with more music and happyness at our Instagram Live. STAY HOMA❤️ ⠀ #culturaenvaga #culturaenhuelga #culturalstrike