O Rio de Janeiro viveu confrontos entre apoiantes do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e opositores, este domingo. O embate teve lugar na estrada em frente à Praia de Copacabana.

Entre os críticos de Bolsonaro contavam-se adeptos do Flamengo, o clube de futebol que ostenta o vermelho e negro, as cores das faixas pró-democracia nas manifestações que têm decorrido no Brasil.

Houve igualmente protestos em São Paulo, onde as autoridades utilizaram gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.