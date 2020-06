O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi "vestido" com luz verde, esta sexta-feira, Dia Mundial do Ambiente.

O Brasil detém a maior parte da Amazónia, uma das maiores e mais importantes florestas do mundo, e por isso tem um papel muito relevante na ecologia mundial, mas sob a presidência de Jair Bolsonaro o país tem sofrido as maiores razias de desflorestação naquele que é considerado um dos pulmões do planeta.

A iniciativa de iluminar o símbolo carioca com a cor verde partiu de uma colaboração entre o próprio Santuário do Cristo Redentor e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O alerta para a importância de preservamos o planeta decorreu durante uma hora.

O dia 05 de junho foi dedicado ao Planeta pelas Nações Unidas em 1972 e foi celebrado pela primeira vez em 1974