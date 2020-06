Equipados com máscaras e luvas, alguns moscovitas foram à Feira do Livro, na Praça Vermelha. Apesar de continuarem proibidas as concentrações, as autoridades permitiram a realização do evento, ainda que com fortes restrições e várias medidas de higiene para evitar a propagação do novo coronavírus.

As entradas, sujeitas a reservas, estão limitadas a seis mil pessoas por dia, divididas por cinco turnos de duas horas cada.

A Rússia tem mais de 458 mil casos e mais de 5 700 mortes por Covid-19.