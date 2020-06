A pandemia já fez com que mais de sete milhões de pessoas fossem infetadas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, terá contribuído para 406,552 mortes. O total de recuperados ultrapassa os 3 milhões.

O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, no mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado o primeiro caso dos EUA.

A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Atualizações:

15h29 (CET) Hospitais de Londres não registam nenhuma morte nas últimas 24 horas

Não foi registada nenhuma morte relacionada com o novo coronavírus nos hospitais da capital britânica, segundo dados oficias do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do país. A notícia foi avançada pelo canal de notícias Sky News.

15h14 (CET) Presidente da Câmara baixa do congresso brasileiro acusa governo de brincar com a morte

O presidente da câmara baixa do Congresso brasileiro, Rodrigo Maia, criticou hoje a divulgação de dados divergentes sobre número de mortos e infetados pela pandemia no país, distribuídos no domingo pelo Ministério da Saúde do Brasil.

“Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira”, escreveu Maia na sua conta pessoal na plataforma Twitter.

14h40 (CET): Bélgica com números mais baixos em relação aos últimos dias

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19, para 122, e do número de mortes devido à doença, para 11, segundo os dados oficiais divulgados hoje.

De acordo com o boletim epidemiológico, o número de novos casos de contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2 recuou 32 face aos da véspera – de 154 para 122 – totalizando os 59.348 desde o início da pandemia no país, em fevereiro.

O boletim dá ainda conta de 11 mortes, menos quatro do que no domingo, com um total de 9.266. Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 23 pessoas, (17.477) e tiveram alta 24 (16.315). Entre o início de março e 07 de junho foram realizados 595.375 testes na Bélgica.

14h25 (CET) Portugal regista mais seis mortes nas últimas 24 horas

Segundo os dados revelados há minutos pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais 6 pessoas em Portugal, elevando para 1.485 o número total de mortes relacionadas com a Covid-19.

O número total de infetados em todo o território português é de 34.885, depois de nesta quinta-feira terem surgido mais 192 novos casos de infeção.

13h45 (CET) Paquistão com mais de 100 mil casos positivos

O Paquistão ultrapassou os 100.000 casos de infeção pelo novo coronavírus e registou mais de 2.000 mortes, entre boatos sobre médicos que estariam a cobrar para declarar que pacientes estão infetados pelo vírus.

Hoje, o país de 207 milhões de habitantes alcançou 103.620 casos de covid-19 e 2.067 óbitos, 65 dos quais nas últimas 24 horas, de acordo com os dados mais recentes do governo paquistanês.

O aumento de infeções deve-se em parte ao facto de ter aumentado o número de testes diários realizados, 22.650 nas últimas 24 horas, totalizando 705.833 desde o início da crise, um número baixo em comparação com outros países.

Assim, o número subiu para uma média diária de 4.458 casos na semana passada, o dobro do número em relação à semana anterior.