Manifestação contra racismo degenera em confrontos em Bruxelas

no comment

Uma manifestação contra o racismo, em Bruxelas, no domingo (07 de junho) degenerou em confrontos com as forças de segurança.

Vários estabelecimentos comerciais foram vandalizados, mais de uma centena de pessoas foram detidas.

Os confrontos ocorreram no seguimento de uma manifestação contra o racismo que juntou mais de 10.000 pessoas no coração da capital belga.

De acordo com as forças de segurança, a polícia recorreu a canhões de água para dispersar a multidão.