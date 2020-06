Covid-19: Portugal com quase 1.500 mortes

A pandemia de Covid-19 já infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 410 mil mortes. Cerca de 3,4 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

16h15 (CET): Cabo Verde com mais 30 casos e aumenta total para 615

Cabo Verde registou hoje mais 30 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 23 no concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago, e o total acumulado no país aumentou para 615, anunciou o Ministério da Saúde.

A maior parte dos casos (23) foi registada no concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago, seguida da Praia, também em Santiago, com mais seis, e um em São Vicente, importado da ilha do Sal.

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde indicou que o país regista 314 doentes recuperados, mais 20 do que no dia anterior.

16h07 (CET): Alemanha regista 318 novos casos e testa mais de 350 mil pessoas por semana

A Alemanha registou 318 novos casos de Covid-19 para um total de 184.861, testando, de acordo com dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde, entre 350 e 400 mil pessoas por semana.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a Alemanha tem nesta altura 8.729 vítimas mortais devido à Covid-19, um aumento de 18 em relação ao dia anterior.

O governo alemão decidiu hoje prolongar até 31 de agosto a recomendação de não viajar para países terceiros. Nesta lista incluem-se ainda Espanha, Noruega e Reino Unido.

A partir da próxima terça-feira, os cidadãos da União Europeia vão poder voltar a então entrar livremente na Alemanha, sem controlos e sem quarentena obrigatória, mas com algumas exceções.

Para todos os que chegam de países comunitários com um número de infetados de mais de 50 por 100 mil habitantes (cumulativamente nos últimos sete dias), a quarentena é exigida.

15h50 (CET): Presidente angolano elogia trabalho de Portugal no combate à pandemia

O Presidente angolano, João Lourenço, elogiou o trabalho de Portugal no combate à covid-19, numa mensagem evocativa do 10 de junho, em que defende o "contínuo estreitamento das relações de amizade e de cooperação" entre os dois países.

Em mensagem enviada ao Presidente da República Portuguesa, João Lourenço escreveu que Portugal deve aproveitar as celebrações do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portugueses para “comemorar conquistas importantes no plano sanitário, pela forma exemplar e eficaz como tem conseguido até aqui controlar e conter a propagação da covid-19".

Leia o artigo completo aqui

15h35 (CET): Áustria levanta restrições de viagem com 31 países e mantém com Portugal

A partir de 16 de junho, a Áustria levantará a obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo ou de imposição de uma quarentena de duas semanas aos cidadãos que entram no país provenientes de 31 países, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, Alexander Schallenberg.

A medida abrange todos os parceiros da União Europeia (UE) e da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), exceto a Suécia, o Reino Unido, Portugal e Espanha.

Em relação a Espanha, a manutenção das restrições deve-se ao facto de este país manter as fronteiras fechadas até 1 de julho.

No entanto, neste momento não é claro quando será possível dar o mesmo passo com a Suécia, o Reino Unido e Portugal, onde a taxa de propagação do coronavírus “neste momento não permite uma abertura”.

O Governo austríaco considera como “o principal parâmetro” que o número de infeções diárias num país não exceda 10 por 100.000 habitantes, afirmou o ministro da Saúde, Rudolf Anschober.

15h20 (CET): GP de Itália de MotoGP cancelado devido à pandemia

O Grande Prémio de Itália de MotoGP, que estava previsto para 31 de maio e que já tinha sido adiado, foi definitivamente cancelado devido à pandemia de Covid-19.

O diretor do circuito, Paolo Poli, observou que, "apesar do esforço feito para encontrar uma solução, a impossibilidade de realizar um evento com espetadores e a situação excecional criada” pela pandemia não permitiram encontrar uma data para a realização do GP de Itália.

Esta será a primeira vez desde 1991 que o Autódromo Internacional de Mugello não recebe uma corrida de MotoGP. A primeira vez que o Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo ali disputou uma corrida foi em 1976.

A etapa italiana é a sétima prova cancelada em 2020 devido à pandemia de covid-19, depois de já terem saído do calendário as corridas dos Países Baixos, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha, Austrália e Japão.

14h40 (CET): Brasil tem 38.543 mortes por Covid-19, segundo consórcio de veículos de imprensa

Levantamento feito por jornalistas de O Globo, G1, Extra, Estadão, Folha e UOL a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde revela ainda que o número de casos confirmados chegou aos 743.047.

A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo de Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19.

14h20 (CET): Portugal com 1.497 mortos e 35.600 infetados

Portugal regista hoje 1.497 mortes relacionadas com a Covid-19, mais cinco do que na terça-feira, e 35.600 infetados, mais 294, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.492 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos e infeção subiram 0,8%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.878), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 270 casos de infeção (+2%).

14h00 (CET): Bruxelas propõe reabertura gradual das fronteiras externas a partir de 1 julho

A Comissão Europeia vai propor ainda esta semana uma reabertura “gradual e parcial” das suas fronteiras externas, encerradas desde março, a partir de 1 de julho, revelou hoje o chefe da diplomacia da UE.

Durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, o Alto Representante da UE para a Política Externa e vice-presidente do executivo comunitário Josep Borrell adiantou que o colégio da Comissão Europeia vai adotar ainda na semana em curso uma proposta com vista ao início do levantamento das restrições de viagens desde países terceiros a partir de 01 de julho, data em que Bruxelas espera que já todas as fronteiras internas da União tenham sido reabertas.

Borrell antecipou que a proposta de reabertura gradual das fronteiras externas da União prevê que esta comece a ser aplicada a “certos países terceiros, tendo em conta princípios e critérios" acertados e coordenados com os Estados-membros.

O chefe da diplomacia europeia reiterou que o processo de abertura das fronteiras externas só deve ter início uma vez levantadas todas as restrições internas.

13h30 (CET): Comissão Europeia diz ter “provas suficientes” de desinformação chinesa sobre surto

A Comissão Europeia afirma ter “provas suficientes” da existência de propaganda chinesa na Europa relativa ao surto de covid-19, um “novo fenómeno” que se junta à desinformação russa e à propagação de informação falsa por “atores europeus”.

“Temos provas suficientes para perceber como é que a propaganda chinesa funciona e como tem funcionado nesta crise da covid-19 e, devido a essas provas, penso que é altura de dizermos a verdade, de informar as pessoas”, declarou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová.

Além da China, também a Rússia foi identificada como “promotora ou fonte de desinformação”, naquela que é “a primeira vez” que a União Europeia (UE) assinala tão claramente estas origens de ‘fake news’.