Investigadores descobrem milhares de tartarugas na Austrália

Raine Island, ao largo da ponta norte da Austrália, acolhe cerca de 60.000 tartarugas verdes fêmeas que migram centenas de quilómetros da Grande Barreira de Corais para pôr os seus ovos todos os anos.

As imagens captadas com drones e divulgadas pela Great Barrier Reef Foundation mostram milhares de tartarugas a nadar no oceano azul cristalino.