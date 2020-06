Sérvia disposta a retomar diálogo com Kosovo

A ministra para a Integração Europeia da Sérvia garante que o país está disposto a retomar as conversações com o Kosovo desde que a questão da identidade nacional dos sérvios seja respeitada.

A normalização das relações com o Kosovo é uma questão importante no processo de adesão da Sérvia à União Europeia (UE). No início do mês, o novo governo kosovar levantou as restrições à importação de produtos sérvios, num passo claro em direção ao recomeço do diálogo.

Em entrevista à Euronews, Jadranka Joksimović disse estar otimista em relação às conversações, mas cautelosa no que diz respeito aos resultados e ao futuro das relações bilaterais.

"Nunca fomos contra o diálogo. Penso que Belgrado mostrou empenho apesar de não ser uma posição muito popular. E não será para nenhum outro governo porque a questão do Kosovo tem a ver com o sentimento e com as questões de identidade nacional dos sérvios (...) Veremos o que vai acontecer. Ouço muito otimismo por parte da UE. Espero que, mais uma vez, tenhamos uma troca de pontos de vista substancial (nas conversações com o Kosovo) sobre o que foi e não foi alcançado. E depois continuaremos o processo, em primeiro lugar com a implementação de todos os acordos que ainda não foram implementados".

Belgrado não reconhece o estatuto do Kosovo, uma antiga província com forte significado cultural e histórico que, em 2008, proclamou unilateralmente a independência.