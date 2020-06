Adaptar-se como atleta à realidade marcada pelo coronavírus

View this post on Instagram

Con poche gare in vista, sarà sicuramente un’estate differente... Sono in cerca di progetti avvincenti ed interessanti, tu cosa mi consigli? Lascia un commento 😉 #timetoplayagain #salomonrunning #mountains . With just few races on the horizon, it will certainly be a different summer... I'm looking for exciting and interesting projects, what do you recommend? Leave a comment!. 📸by @martiskka . ——————————————— @salomonrunning @suunto @julbo_eyewear @leki.ski.outdoor @meltonicnutritionsportive @kratos.sport @intercarssrl @lodosport @pontedilegnotonale @valdisoletrentino @visittrentino @caseificiopresanella @salomonrunningitalia