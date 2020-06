Covid-19: Brasil regista subida de 53% na proporção de infetados em duas semanas

A pandemia de Covid-19 já infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 421 mil mortes. Cerca de 3,5 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Veja aqui as últimas atualizações:

17h08 (CET): Brasil regista subida de 53% na proporção de infetados em duas semanas

A proporção de população brasileira com anticorpos para a Covid-19 aumentou 53% em apenas duas semanas, segundo uma investigação científica realizada pela Universidade de Pelotas (Ufpel)

O levantamento faz parte da segunda fase de um projecto chamado Epicovid19, que contou com 31.165 testes e entrevistas realizados entre os dias 4 a 7 de Junho em todo o país. A primeira fase do estudo aconteceu de 14 a 21 de Maio e contou com 25.025 testes e entrevistas.

A Ufpel informou que testes realizados em 83 cidades com 200 ou mais pessoas nas duas fases do levantamento apontaram que a proporção da população brasileira com anticorpos da Covid-19 aumentou de 1,7% na fase 1 para 2,6% na segunda fase da investigação científica.

“Esse aumento de 53% foi estatisticamente significativo e é inédito em estudos similares. Por exemplo, em Espanha, um estudo semelhante indicou um aumento de apenas 4% entre as duas etapas da pesquisa”, indica um relatório da Ufpel com os resultados preliminares da investigação.

17h00 (CET): Noruega vai reabrir fronteiras com países nórdicos com condições

A Noruega vai abrir na segunda-feira as suas fronteiras aos países nórdicos, excluindo nesta fase quase a totalidade da Suécia, onde a epidemia de novos coronavírus continua ativa, anunciou hoje o Governo norueguês.

Oslo já planeara permitir viagens com a Dinamarca a partir de 15 de junho e agora vai estender a autorização à Finlândia, Islândia e Suécia, "mas isso só diz respeito a regiões onde o nível de epidemia é aceitável", disse a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, numa conferência de imprensa.

A partir de segunda-feira, o país nórdico também aumentará de 50 para 200 pessoas o tamanho dos grupos autorizados no espaço público, com a condição de respeitar uma distância física. Ginásios, centros aquáticos e piscinas também estão autorizados a reabrir a partir dessa data.

16h33 (CET): Número de mortes e de novos casos voltam a subir no Reino Unido

O Reino Unido registou esta sexta-feira mais 202 mortos por Covid-19, uma subida de 51 óbitos em comparação com quinta-feira, elevando o total de vítimas mortais para 41.181.

As autoridades de saúde britânicas registaram também mais 1.541 novos casos do novo coronavírus, um aumento de 275 em relação às 24 horas anteriores (quando se registaram 1266). No total, já foram confirmados no país 292.950 casos de Covid-19.

16h12 (CET): Governo alemão aprova primeiras medidas do plano de relançamento da economia

O Conselho de Ministros alemão aprovou hoje várias medidas do plano de relançamento da economia, estimado em 130.000 milhões de euros, que combina alívios fiscais com apoios a empresas e famílias, depois da recessão gerada pela pandemia da Covid-19.

Um dos pontos principais do pacote de medidas acordado pelos partidos da coligação do Governo na semana passada é a redução temporária do IVA de 19% para 16%, com o propósito de estimular a procura interna, e também uma descida do IVA para bens de primeira necessidade e outros produtos como livros de 7% para 5%.

As novas taxas vão aplicar-se durante seis meses e entram em vigor a 01 de julho e o propósito, segundo o ministro das Finanças, Olaf Scholz, é que os consumidores não adiem certas aquisições.

14h55 (CET): Brasil regista mais de 41 mil mortes por Covid-19, segundo consórcio de veículos de imprensa

Levantamento feito por jornalistas de O Globo, G1, Extra, Estadão, Folha e UOL, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, revela que o Brasil registou até agora tem 41.058 mortes associados ao coronavirus e que o número de casos confirmados ultrapassou já os 805 mil.

A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo de Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19.

14h30 (CET): Portugal com 1.505 mortos e 36.180 infetados

Portugal regista hoje 1.505 mortes relacionadas com a Covid-19, mais uma do que na quinta-feira, e 36.180 infetados, mais 270, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam que 759 vítimas mortais são mulheres e 746 são homens.

Das mortes registadas, 1.016 tinham mais de 80 anos, 288 tinham entre 70 e 79 anos, 133 entre os 60 e 69 anos, 48 entre 50 e 59, e 17 entre 40 e 49.

Há ainda duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

Reveja aqui a Conferência de Imprensa da Direção Geral de Saúde

14h10 (CET): Alemanha regista abrandamento do número diário de vítimas mortais

A Alemanha registou oito óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, uma desaceleração do número diário de vítimas mortais, elevando o total para 8.763 desde o início da pandemia.

O Instituto Robert Koch (RKI) indica, na sua página oficial, que são vários os estados federados no país que não registaram vítimas mortais num dia, como Berlim ou Hamburgo.

No total, a Alemanha regista 185.674 casos de Covid-19, mais 258 do que no dia anterior, e 171.600 casos considerados curados, um aumento de 400.

14h03 (CET): Bélgica com menos casos e mortes por Covid-19

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de Covid-19, para 108, e de mortes, para 10, mantendo-se o risco de transmissão abaixo de um, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, foram registados 108 novos casos nas últimas 24 horas (142 na quinta-feira), para um total de 59.819.

O boletim dá ainda conta de dez mortes nas últimas 24 horas (face às 16 reportadas no dia anterior), totalizando as 9.646 desde o início da epidemia, em fevereiro.

13h51 (CET): Milhões de crianças podem ser empurradas para o trabalho infantil - UNICEF e OIT

Milhões de crianças correm o risco de serem empurradas para o trabalho infantil como consequência da atual pandemia de Covid-19, alertam hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial do Trabalho (OIT).

No documento, a UNICEF e a OIT lembram que "atualmente, o encerramento temporário de escolas está a afetar mais de mil milhões de alunos e alunas em mais de 130 países. Mesmo quando as aulas recomeçam, algumas famílias podem já não ter condições económicas para que os seus filhos e filhas voltem à escola".

Desta forma, a nível global, mais crianças podem ser forçadas a trabalhar em "empregos que as exploram e as põem em perigo".

"Muitos milhões de crianças correm o risco de serem empurradas para o trabalho infantil em resultado da crise da covid-19, e que pode levar pela primeira vez a um aumento do trabalho infantil após 20 anos de progresso", conclui o documento conjunto.

13h33 (CET): África regista mais de 216 mil casos e 5.756 mortos

O continente africano regista hoje mais de 216 mil casos de Covid-19, contabilizando 5756 mortos, mais 78 do que na quinta-feira, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infetados passou de de 209.438 para 216.446, ou seja mais 7.008 pessoas com o novo coronavírus.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 1.389 casos, registando 12 mortos.

13h30 (CET): Grandes Prémios de F1 de Azerbaijão, Singapura e Japão cancelados

Em nota publicada no sítio oficial da Fórmula 1 na Internet, os promotores do Campeonato do Mundo referem que, "em resultado dos desafios apresentados pela (pandemia de) Covid-19", os organizadores locais "decidiram cancelar os seus eventos em 2020".

"Estas decisões foram tomadas devido a diferentes desafios que os nossos promotores enfrentam nestes países. Em Singapura e Azerbaijão, o tempo necessário para construir circuitos citadinos fez com que receber eventos durante este período de incerteza se tornasse impossível e, no Japão, as restrições às viagens ainda em vigor levaram à decisão de não realizar a corrida", lê-se na mesma nota.

Leia aqui o artigo completo