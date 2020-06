Covid-19: Os números e as notícias de 16 de junho, terça-feira

Apesar do recuo aparente na Europa, na China os receios de uma segunda vaga da pandemia de SARS-CoV-2 agudizam-se. Em Pequim, há registo de mais de uma centena de contaminações desde a semana passada. As autoridades consideraram a situação "extremamente grave" e estão a acompanhar os desenvolvimentos no terreno. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por outro lado, também disse estar a monitorizar a situação e não descarta a possibilidade de enviar peritos suplementares nos próximos dias.

De Tóquio também chegam notícias preocupantes, que dão conta de novas contaminações. A nível mundial, de acordo com um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais, contam-se mais de oito milhões de casos de infeção com a Covid-19 e pelo menos 436 mil mortes desde dezembro, grande parte nos EUA e na Europa. Para muitos países, o regresso à normalidade não passa, para já de uma miragem.

Atualizações:

16h19 (CET) Retalho brasileiro recua 16,8% em abril

Em abril, o comércio de retalho brasileiro recuou 16,8% face ao mês anterior, acusando o impacto da pandemia de Covid-19, que obrigou ao encerramento de lojas e paralisou serviços não essenciais em cidades e estados do país.

Este foi o pior resultado desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em janeiro de 2000.

15h58 (CET) Cabo Verde alarga "lay-off" além de 30 de junho

Olavo Correia, o vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, admitiu, esta terça-feira, estender para depois de 30 de junho o modelo de "lay-off" que foi implantado para fazer face ao impacto económico da pandemia de Covid-19 e apoiar setores estratégicos importantes como o do turismo.

O também ministro das Finanças sublinhou que "os resultados do 'lay-off' são altamente positivos.” Acrescentou que "se as medidas não forem alargadas no prazo, corre-se o risco de muitas empresas fecharem as portas e levar ao desemprego em massa em Cabo Verde."

O modelo simplificado para suspensão dos contratos de trabalho em Cabo Verde entrou em vigor a 01 de abril, por um período de três meses (até final de junho). Na prática, os trabalhadores recebem 70% do salário bruto, pago em partes iguais pela entidade empregadora e pelo Estado.

15h37 (CET) Reino Unido: Iniciados testes clínicos de vacina com abordagem inovadora

Começam, esta semana, os testes clínicos, em humanos, de uma vacina contra a Covid-19 com uma abordagem inovadora. Desenvolvido por cientistas da universidade britânica Imperial College London, o produto final deverá estar pronto em 2021, de acordo com os objetivos da instituição.

Ao longo das próximas semanas, 300 voluntários receberão duas doses da vacina. No caso de produzir uma resposta imunológica promissora serão feitos testes maiores no final do ano com cerca de 6 mil voluntários para testar a eficácia.

15h08 (CET) Mário Centeno diz que Europa deve ter orgulho na resposta dada à crise

Em entrevista à CNN, o ex-ministro português das Finanças e ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, sublinhou que a Europa deve estar orgulhosa da resposta dada até agora à crise provocada pelo surto do novo coronavírus.

14h45 (CET) Mais 233 mortes por Covid-19 no Reino Unido em 24 horas

Esta terça-feira contabilizaram-se 41.969 mortes confirmadas por Covid-19 depois de se registar um agravamento com mais 233 óbitos nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo ministério britânico da Saúde.

Até ao momento há 298.136 casos positivos de contaminação.

14h35 (CET) Irão: Registadas mais de cem mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Pelo terceiro dia consecutivo, o Irão registou mais de uma centena de mortes (115) por Covid-19. O número de vítimas mortais ultrapassou as nove mil nas últimas 24 horas.

De acordo com a porta-voz do ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, o aumento no número diário de mortes deve-se "em grande parte às deslocações da população nas últimas semanas". A mesma alertou para um possível agravamento do balanço se as pessoas deixarem as respetivas casas no fim de semana prolongado que se avizinha.

O Irão nunca decretou o confinamento obrigatório da população. No entanto encerrou escolas, cancelou eventos públicos e proibiu viagens entre as províncias em março, antes de se suspenderem gradualmente as restrições a partir de abril.

Esta segunda-feira, as autoridades iranianas anunciaram a possibilidade de voltar a impor medidas restritivas para deter a propagação do surto do novo coronavírus.

13h50 (CET) Estado de emergência prolongado por mais 60 dias no Equador

O presidente do Equador prolongou, por mais 60 dias, o estado de emergência declarado para evitar a propagação do surto do novo coronavírus no país. Apesar do controlo aparente, os números da Covid-19 continuam a crescer.

De acordo com as estatísticas, na segunda-feira, o número de contágios no país superava a barreira dos 47 mil casos. Há registo de mais de 3 mil vítimas mortais.

13h14 (CET) Estreada na Alemanha nova aplicação de rastreabilidade da Covid-19

A Alemanha lançou, esta terça-feira, a "Corona-App", uma nova aplicação para telemóvel, de uso voluntário, com o intuito de prevenir novos casos de contaminação com a Covid-19.

De acordo com o presidente do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, a ferramenta é uma mais-valia até porque os bons resultados da Alemanha no combate à doença se justificam, em parte, pela bem-sucedida rastreabilidade.

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, alertou, por outro lado, que a nova aplicação não é a cura da pandemia, mas que pode “pode ajudar as pessoas mais rapidamente.”

A “Corona-App” funciona através de Bluetooth, gastando menos energia. Deteta smartphones próximos ao mesmo tempo que alerta os usuários que estejam em contacto próximo com alguém que tenha testado positivo.

Na Alemanha, a pandemia de Covid-19 já fez mais de oito mil vítimas mortais.