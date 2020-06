Polícias protestam em Bruxelas

no comment

Cerca de 350 polícias belgas manifestaram-se, esta sexta-feira (19 de junho), em Bruxelas contra as críticas constantes e contra o facto de serem "cuspidos" em público, depois das manifestações contra o racismo e a brutalidade da polícia nos Estados Unidos da América se terem tornado globais.

Os agentes, alguns com uniforme e todos com máscaras, alinharam-se em frente ao tribunal central da capital belga e deixaram cair os seus distintivos e algemas no chão.

"Isto não são os Estados Unidos. Isto não é a mesma coisa". Temos de deixar de generalizar e de atacar permanentemente a polícia", afirmou o inspetor Vincent De Clercq.