Protesto do movimento Extinction Rebellion com "sangue"

Um grupo de militantes do movimento de desobediência civil Extinction Rebellion manifestou-se, esta sexta-feira (19 de junho) em frente ao edifício do Movimento das Empresas de França em Paris.

Durante a manifestação, "regaram" a sede da organização patronal com sangue falso como forma de protesto contra a pressão exercida pelos empregadores e grupos agroindustriais sobre o Governo para que levante as normas ambientais no âmbito da recuperação económica do país após a crise da Covid-19.