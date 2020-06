EUA e Rússia relançam em Viena diálogo sobre tratado nuclear

Estados Unidos e Rússia encetaram em Viena negociações para tentar resgatar o pacto "New Start", último acordo vigente entre os dois países para o desarmamento e controlo de armas nucleares, que expira a 5 de fevereiro de 2021.

Mas a possibilidade de um acordo está comprometida com a exigência da administração de que a China integre as discussões. A delegação norte-americana chegou mesmo a publicar no Twitter fotos de cadeiras vazias com a bandeira chinesa na mesa das discussões na capital austríaca, que motivou uma resposta indignada de Pequim, que nunca mostrou interesse em integrar o diálogo.

Washington e Moscovo suspenderam em 2019 as obrigações do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, que depois subscreveria também o primeiro START com George Bush, em 1991.

Estados Unidos e Rússia detêm mais de 90 por cento do arsenal nuclear mundial e muitos peritos acusam Washington de usar as reticências da China a um diálogo tripartido como pretexto para abandonar o tratado "New Start".