Lisboa volta atrás no desconfinamento

O aumento no número de casos de covid-19 em Lisboa deu origem a um passo atrás no desconfinamento. As novas medidas para travar o aumento no contágio foram anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, depois de uma reunião com os presidentes dos cinco municípios onde a situação é mais preocupante na área metropolitana da capital.

As medidas incluem o reforço do contingente policial nas ruas, o encerramento do comércio às 20h e o limite máximo dos ajuntamentos para dez pessoas.

Apesar do aumento dos casos de covid-19, António Costa garantiu que os surtos estão devidamente identificados, cabendo às autoridades locais trabalhar para evitar que Lisboa volte a ter as ruas desertas.