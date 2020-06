Silêncio pelas vítimas de Reading

Em Reading, perto de Londres, vive-se o pesar, depois do ataque à faca que vitimou três pessoas num jardim da cidade, incluindo um professor. Cerca de 100 alunos da escola onde dava aulas juntaram-se para um minuto de silêncio.

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, esteve no local do crime, que está a ser tratado pelas autoridades como terrorista: "Temos ainda muita informação para recolher. Temos de ver todos os aspetos do que aconteceu no sábado, o indivíduo que está detido e ter a certeza de que será feita justiça. Temos de aprender com o que aconteceu este fim de semana e fazer com que não volte a acontecer", disse a ministra.

Khairi Saadallah, um refugiado líbio de 25 anos, é o único suspeito do ataque. Embora o caso esteja a ser tratado como terrorismo, as autoridades britânicas querem investigar todas as pistas e dizem que ainda não há certezas sobre o móbil do crime. O alerta de terrorismo no Reino Unido mantém-se no mesmo nível - Elevado.