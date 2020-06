Covid-19: Os números e as notícias de terça-feira, 23 de junho

14:45 CET - Moscovo inicia última fase de fim do confinamento com mais de mil novos casos

Moscovo iniciou hoje a sua última fase de fim do confinamento, no âmbito da pandemia de covid-19, com a abertura de restaurantes, ginásios e outras empresas, apesar de ter registado 1.081 novos casos de infeções nas últimas 24 horas.

O número de novos infetados representa “menos 24% do que na semana passada”, alegou o gabinete de crise criado para gerir a emergência de saúde na capital russa.

De acordo com as autoridades da capital russa, o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus continua a descer, o que permite suspender a maioria das restrições impostas para interromper os contágios da pandemia.

14:38 CET - Reino Unido reduz distanciamento social e anuncia reabertura de bares e restaurantes

Bares, restaurantes e cabeleireiros vão poder abrir a partir de 04 de julho no Reino Unido, com a redução da regra de distanciamento social de dois metros devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Após um estudo aos efeitos da medida, o governo decidiu que, nos locais onde não seja possível manter uma distância social de dois metros, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos um metro e tomar outras medidas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus.

14:10 CET - Portugal com mais seis mortos e 345 novos casos confirmados

Portugal regista, hoje, mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na segunda-feira e mais 345 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.540 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.737 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de segunda-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.225 casos confirmados, mais 299 do que na segunda-feira, o que corresponde a 87% dos novos contágios.

13.45 CET -Alemanha decreta confinamento de 360 mil pessoas em Gütersloh

O governo da Renânia do Norte-Vestefália, o segundo maior estado da Alemanha e o mais populoso, decretou o confinamento do município de Gütersloh, depois de um surto de covid-19 num matadouro que provocou mais de 1.500 infeções.

O líder do governo regional, Armin Laschet, anunciou hoje, que a população desta cidade deverá limitar os contactos apenas a uma pessoa de fora e aos habitantes da mesma casa.

Cinemas, ginásios e bares vão estar fechados, os jardins-infantis e as escolas já tinham fechado portas depois de conhecidas as proporções do surto num matadouro da empresa Tönnies, que provocou, até ao momento, cerca de 1.553 infetados com covid-19.

Este é o primeiro confinamento local imposto na Alemanha desde que foram anunciadas as medidas de relaxamento que devolveram ao país um regresso progressivo à normalidade.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 472.173 pessoas e infetou 9,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 472.173 pessoas e há mais de 9.116.250 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 4.437.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Contudo, a AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 120.402 e 2.312.302 casos, respetivamente. Pelo menos 640.198 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 51.271 mortes para 1.106.470 casos, Reino Unido com 42.647 mortes (305.289 casos), Itália com 34.657 mortes (238.720 casos) e França com 29.663 mortos (197.251 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.418 casos (22 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.425 curados.

A Europa totalizou 193.274 mortes para 2.549.769 casos, Estados Unidos e Canadá 128.883 mortes (2.413.939 casos), América Latina e Caraíbas 97.782 mortes (2.101.188 casos); Ásia 29.902 mortes (1.068.963 casos), Médio Oriente 13.887 mortes (656.651 casos), África 8.314 mortes (316.820 casos) e Oceânia 131 mortes (8.928 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, com 1.540 mortes registadas e 39.737 casos confirmados é o 26.º país do mundo com mais óbitos e o 34.º em número de infeções.