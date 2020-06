Donald Trump e as virtudes milagrosas do muro na fronteira com o México

A promessa de um muro na fronteira com o México foi uma das bandeiras na primeira campanha eleitoral de Donald Trump. Agora que se aproxima um novo escrutínio e as sondagens estão longe de ser famosas, o presidente dos Estados Unidos regressa à fórmula que já lhe valeu uma vitória.

Trump esteve no Arizona para descerrar uma placa que assinala as 200 milhas do muro, cerca de 320 quilómetros, e descobriu uma nova virtude para o que acredita ser a cura para tudo o que está mal no país.

De acordo com o líder norte-americano, além de acabar com o tráfico humano, o muro já construído permitiu evitar uma catástrofe com o coronavírus na fronteira a sul.

Ironicamente no Arizona, os números da covid-19 têm vindo a subir vertiginosamente nos últimos dias.

Trump promete a construção de mais setecentos quilómetros de muro até ao fim do ano para cumprir assim a promessa da primeira campanha eleitoral mas a fronteira com o México tem mais de três mil quilómetros. Do setor já construído, a esmagadora maioria não passou da renovação de um muro já existente.