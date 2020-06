Hotéis gregos adaptam-se à Covid-19

Viajar durante uma pandemia pode ser um desafio, tal como encontrar o alojamento certo. Na luta para salvar um verão mais curto, os hotéis gregos reabriram com medidas de segurança específicas para evitar a propagação do coronavírus. Viemos visitar um hotel na ilha de Naxos para ver o que mudou.

O nosso repórter Panos Kitsikopoulos já esteve no quarto e conta o que mudou: "Ao primeiro vislumbre, não nos apercebemos de mudanças significativas, mas em cada quarto há desinfetante e uma folha de informação completa, a explicar como se manter a si e aos outros em segurança, como manter o distanciamento social, etc. Fora isso, este hotel costumava oferecer buffet de pequeno-almoço mas isso deixou de ser possível, por razões de saúde, obviamente. Tem de assinalar um dos cinco menus no dia anterior, para que lhe sejam oferecidos na manhã seguinte. Os controlos remotos estão embrulhados em plástico, que será deitado fora, quando eu sair, e substituídos por um novo para o próximo hóspede".

Procedimentos que mudaram:

O check-in e o check-out são feitos sem contacto

As portas dos espaços públicos são mantidas abertas

As chaves dos quartos são higienizadas

A hora máxima de check-out é às 11:00 e a mínima de check-in às 15:00 para assegurar uma preparação adequada do quarto.

As restrições publicadas pela Organização Nacional de Saúde Grega são aplicadas para manter os trabalhadores e os hóspedes em segurança. Em geral, grandes reuniões devem ser evitadas, todas as superfícies e objetos devem ser higienizados e os quartos, públicos ou não, devem ser completamente limpos e ventilados. Quanto ao que se passa sem que o hóspede veja ou se aperceba, ouvimos o dono do hotel: "Tivemos de escolher entre um quarto vazio, tipo hospital, e um belo quarto acolhedor. Assim, utilizámos materiais de limpeza especiais, certificados e aprovados pelas autoridades de saúde gregas, para que nada faltasse relativamente à segurança do nosso pessoal e dos nossos hóspedes", explica.

O pequeno-almoço foi servido num espaço aberto. Mesmo sem buffet, era aquilo que se espera na Grécia: Rico e delicioso.