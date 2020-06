Ameaça da segunda vaga de covid-19 paira na Europa

Manter o distanciamento social tem sido uma missão quase impossível na rede de transportes públicos de Lisboa. Perante o aumento no número de casos de covid-19 as autoridades reforçaram significativamente a oferta mas ainda é cedo para poder avaliar o impacto da medida.

Em Itália, as atenções estão voltadas para Mondragone, no sul do país, onde se registou um novo foco da doença entre os trabalhadores sazonais no setor da agricultura. A comunidade foi isolada pelas autoridades mas dos 49 casos identificados, 13 conseguiram escapar do cerco e estão em paradeiro incerto.

A ameaça da segunda vaga paira no território europeu e para os especialistas, essa situação é praticamente inevitável.

Para Vincent Marechal, não é inteiramente correto afirmar que se esteja a assistir a uma regressão na Europa uma vez que a situação sempre foi bastante dinâmica e baseada em mosaicos regionais, pelo que nunca tivemos o vírus controlado a nível europeu.

O virologista acrescenta que quando se fala de uma segunda vaga, está-se na verdade a falar no mesmo vírus, que poderia regressar sazonalmente à semelhança do que acontece com a gripe.

Em Espanha, os trabalhadores sazonais no setor agrícola também têm sido apontados como um potencial fator de contágio. Para melhor controlar a situação, a pequena cidade de Fraga, em Aragão, decidiu fornecer alojamento grátis para os trabalhadores que se encontram na região.