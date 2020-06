Micheál Martin sucede a Leo Varadkar como primeiro-ministro irlandês

Micheál Martin é o novo primeiro-ministro da República da Irlanda. O líder do Fianna Fáil irá liderar os destinos do país num governo a três, com os Verdes a juntarem-se à coligação dos dois principais partidos no cenário político irlandês. O apoio dos ecologistas era essencial para a maioria parlamentar e chegou esta sexta-feira após uma consulta interna aos seus militantes.

Leo Varadkar deixa de liderar o executivo após três anos no cargo mas irá manter-se no governo, agora como vice-primeiro-ministro. Para o líder do Fine Gael, a terceira força política mais votada, chegou o momento de arrumar a casa.

De fora ficou o Sinn Féin, com quem os dois principais partidos sempre rejeitaram uma coligação O segundo partido mais votado nas eleições já veio criticar o acordo que permitiu a manutenção no governo das duas forças que têm partilhado o poder político nos últimos cem anos depois do que consideram ter sido um pedido de mudança por parte dos eleitores nas urnas.