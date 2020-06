Atacante de Reading acusado de três homicídios

As autoridades britânicas acusaram Khairi Saadallah de três crimes de homicídio e três de tentativa de homicídio. O homem, de 25 anos, foi preso depois de, alegadamente, ter atacado com uma arma branca pessoas no parque de Forbury Gardens, em Reading, no dia 20 de junho.

Este sábado, centenas de pessoas participaram numa vigília, na pequena cidade a cerca de 60 quilómetros a oeste de Londres, em homenagem às três vítimas mortais e aos três feridos. O incidente foi classificado pela polícia como um ataque terrorista.

De acordo com os "media" britânicos, Khairi Saadallah é um refugiado líbio que está no Reino Unido desde 2012 e recebeu asilo em 2018. O homem terá sido diagnosticado com transtorno de stress pós-traumático, depressão e um transtorno de personalidade emocionalmente instável.