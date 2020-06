Verão em tempos de pandemia

Com a chegada do verão e, por conseguinte, as férias, os Governos europeus enfrentam novos desafios numa época de pandemia causada pelo novo coronavírus. Manter o distanciamento entre as pessoas nos espaços públicos como, por exemplo, praias continua a ser uma prioridade.

Para isso, a Bélgica desenvolveu uma aplicação que permite aos utilizadores verificarem qual é a taxa de ocupação das praias.

Em Portugal, um dos principais destinos europeus na época balnear, a Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu, há alguns meses, uma aplicação semelhante que disponibiliza a informação atualizada sobre as praias como a lotação dos areais ou a qualidade das águas balneares.

Até este sábado, a aplicação Info Praia foi descarregada por mais de 240 mil pessoas.

Na Alemanha, a época de férias em tempos de Covid-19 já começou. Muitos germânicos ficam no país, sendo atraídos por destinos de montanha ou pelas praias do Mar Báltico a norte.

No entanto poderão surgir algumas dificuldades pois as praias só estarão acessíveis aos habitantes locais ou aos turistas que têm reservas nos hotéis da região.

Já na Roménia, as praias do Mar Negro encheram-se de turistas. O calor fez com que muitos romenos esquecessem as medidas de segurança, deixando cair a regra do distanciamento mínimo entre as pessoas.