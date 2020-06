Cirque du Soleil pede insolvência

O Cirque du Soleil não resistiu ao cancelamento de espetáculos motivado pela pandemia e avançou com um pedido de insolvência. O gigante do mundo do circo já atravessava sérias dificuldades financeiras, com uma dívida a rondar os mil milhões de dólares, e a quebra de receitas originada pelo surto de covid-19 foi a gota de água. A decisão resulta ainda no despedimento de 3500 funcionários.

O Cirque du Soleil procura restruturar a dívida com o apoio do governo canadiano, país onde a empresa foi criada em 1984, e de vários patrocinadores privados, que irão investir cerca de trezentos milhões de dólares para tentar salvar aquela que é, provavelmente, a principal referência mundial no espetáculo circense.