Ativistas acorrentam-se ao Ministério do Ambiente

Várias dezenas de ativistas do movimento "Extinction Rebellion" acorrentaram-se esta terça-feira à entrada no Ministério do Ambiente em França.

O protesto, em roupa interior e com recurso a sangue fictício, visava os planos de recuperação pós-Covid do governo francês que, segundo os manifestantes, "oferecem milhões a indústrias ultrapoluentes".