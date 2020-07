Covid-19: "Reencontro de vizinhos" na reabertura da fronteira ibérica

A pandemia já infetou mais de 10,4 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 510 mil mortos. Pelo menos 5,3 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

10h40 (CET) Pandemia ameaça cortar quase 20 mil empregos em Cabo Verde

A crise económica provocada pela pandemia de covid-19 deverá levar à perda de 19.800 empregos em Cabo Verde este ano, com a taxa de desemprego a disparar para perto de 20%, prevê o Governo.

A previsão consta de um documento de suporte à proposta do Orçamento Retificativo para 2020 apresentada na terça-feira à Assembleia Nacional pelo Governo cabo-verdiano, que estima que o país termine o ano com uma taxa de desemprego de 19,2% (da população ativa), que compara com os 11,3% no final de 2019 e com os 11,4% inscritos no Orçamento do Estado ainda em vigor, aprovado em dezembro.

10h35 (CET) Partido irlandês acusado de violar regras anti-Covid

O Sinn Féin está a ser acusado de colocar em perigo a luta contra a Covid-19 na Irlanda do Norte após os líderes do partido terem alegadamente violado as regras estabelecidas para conter a epidemia ao participar no funeral de um comandante do IRA.

A polícia norte-irlandesa abriu uma investigação e garantiu voltar a ver as imagens de vídeo do funeral, realizado terça-feira em Belfast e supostamente com mais de um milhar de pessoas, um número muito superior aos ajuntamentos permitidos até 30 pessoas.

10h30 (CET) China regista três novas infeções e todas em Pequim

A China, país de origem da pandemia, anunciou hoje o registo de três novos casos confirmados de Covid-19 no continente e todos em Pequim.

Uma dezena de pacientes receberam alta hospitalar e mais de 700 pessoas que estiveram em contacto com pessoas infetadas deixaram de estar sob observação, revelou a Comissão de Saúde da China.

10h15 (CET) Cumprir as regras para evitar novo fecho da fronteira

O primeiro-ministro português, António Costa, apelou hoje ao cumprimento “com muito rigor” de todas as normas de segurança e saúde contra a covid-19 para evitar a possibilidade de as fronteiras entre Portugal e Espanha voltarem a fechar.

“A última coisa que podemos pensar é termos de voltar de novo ao fecho da fronteira e da atividade económica. Temos de tentar evitá-lo e cumprir com muito rigor todas as normas de segurança e saúde”, disse António Costa em declarações à Rádio Nacional de Espanha.

Para o chefe do Governo português, até haver “uma vacina com um tratamento eficaz” é necessário que todos tenham presente “o risco da covid-19”, a doença provocada pelo novo coronavírus.

09h55 (CET) Receitas de jogo em Macau caiem mais de 77% no primeiro semestre

As receitas do jogo em Macau caíram 97% em junho e mais de 77% no primeiro semestre, em relação a iguais períodos de 2019, num território com fortes restrições nas fronteiras para conter a covid-19.

Se no primeiro semestre de 2019 as operadoras que exploram o jogo no antigo território administrado por Portugal tinham arrecadado 149,5 mil milhões de patacas (16,7 mil milhões de euros), agora a receita bruta ficou-se pelos 33,7 mil milhões de patacas (3,7 mil milhões de euros).

9h40 (CET) Angola e Moçambique entre os cinco maiores devedores subsaarianos

A agência de notação financeira Fitch Ratings disse hoje que entre os cinco países com um maior rácio da dívida sobre o PIB na África subsaariana estão Angola, Cabo Verde e Moçambique, todos acima de 100%.

"A Fitch estima que o rácio da dívida pública face ao PIB seja mais elevada no final deste ano em Cabo Verde, com 157% do PIB, seguida da República do Congo, com 115%, Moçambique, com 113%, Zâmbia com 110% e Angola com 108%", lê-se num relatório sobre as economias da África subsaariana.

9h30 (CET) António Costa assinal "reencontro de vizinhos" na reabertura da fronteira

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha é um reencontro entre vizinhos "irmãos e amigos" que terão mais peso se estiverem lado a lado na União Europeia.

António Costa transmitiu estas mensagens na sua conta pessoal na rede social Twitter, antes de participar em cerimónias oficiais em Badajoz e em Elvas para assinalar a reabertura da fronteira com Espanha, juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o rei Felipe VI e com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

"Hoje assinalamos ao mais alto nível a normalização do trânsito terrestre da fronteira entre Portugal e Espanha. É um reencontro entre vizinhos que são irmãos e amigos. Desta fronteira aberta depende a nossa prosperidade partilhada e um destino comum no projeto europeu", escreveu o primeiro-ministro, acrescentando:

Espanha e Portugal devem ser atores de primeira linha na construção de uma Europa cujo modelo económico e social reforce a convergência e que, mais do que esperanças, dê certezas a todos. Teremos mais peso se travarmos esse combate lado a lado, Portugal e Espanha. António Costa Primeiro-ministro de Portugal

7h45 (CET) Estados Unidos garante medicamento quase em exclusivo até outubro

Departamento de Serviços de Saúde e Humanos anunciou a compra de meio milhão de doses do medicamento Remdesivir, um dos primeiros recomendados pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência Europeia do Medicamento no tratamento da Covid-19.

De acordo com alguns meios de comunicação, o negócio da Administração Trump garantiu a quase totalidade da futura produção do medicamento pela fabricante Gliead Sciences, ao garantir 100% dos "stocks" de julho e 90% dos de agosto e setembro.

O Remdesivir revelou bons resultados na recuperação dos casos mais graves da doença provocada pelo novo coronavírus.

7h30 (CET) 300 mil colocados em confinamento na Austrália

A Austrália decidiu reativar o confinamento domiciliários em diversos subúrbios de Melbourne, no estado de Victoria, após duas semanas a registar diariamente dezenas de contágios.

A medida entra em vigor à meia noite local (15h, em Lisboa).

7h00 (CET) Área Metropolitana de Lisboa reforça transportes públicos

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) reforça a partir de hoje a oferta de transportes públicos, sobretudo de autocarros, permitindo que a capacidade fique a 90% da que existia no mesmo período do ano passado.

Na quinta-feira, o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto, informou que houve “um entendimento com os operadores” de transportes de que a partir de hoje existirá um “reforço significativo da oferta”.

Segundo o responsável, “a ideia é ter uma oferta de cerca de 90%” em relação à capacidade existente no mesmo período do ano passado, mas poderão haver reforços “naquilo que vier a ser preciso”, nomeadamente nas “linhas que trazem passageiros para a capital, Lisboa”.

Outras notícias do dia:

Portugal entrou às 00h em estado de alerta devido à pandemia, com exceção de 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, que se mantém em estado de calamidade, com as restantes freguesias da AML a passarem para um estado intermédio de contingência. As fronteiras terrestres com Espanha estão reabertas Desde as 23 horas de terça-feira,

Brasil sofreu 1.271 mortes e quase 38 mil infeções em 24 horas, de acordo com o levantamento efetuado por um consórcio de imprensa junto das secretarias estaduais de Saúde, elevando o respetivo balanço total para 1.408.485 casos confirmados no país, incluindo 59.656 fatalidades;

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou 1.280 mortes e 33.846 infeções em 24 horas, com o total da epidemia no país a fixar-se oficialmente nos 1.402.041 casos diagnosticados, incluindo 59.594 óbitos e 790.040 pessoas recuperadas;

O foco da pandemia no Brasil é o estado de São Paulo, que acumula oficialmente 281.380 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 14.763 vítimas mortais, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que tem hoje 112.611 casos de infeção e 10.080 óbitos;

Atualizado às 04h33 de 01 de julho de 2020 Universidade Johns Hopkins

Estados Unidos registaram mais de 1.200 mortos e de 43.00 infetados por Covid-19 em 24 horas. O país contabiliza 2.634.432 casos e 127.410 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com a atualização da Universidade Johns Hopkins realizada às 04h33 (CET);

registaram mais de 1.200 mortos e de 43.00 infetados por Covid-19 em 24 horas. O país contabiliza 2.634.432 casos e 127.410 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com a atualização da Universidade Johns Hopkins realizada às 04h33 (CET); Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, com cerca de 394 mil casos confirmados e mais de 32 mil mortes, apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só na cidade de Nova Iorque, morreram mais de 23 mil pessoas.