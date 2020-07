Incêndios na Amazónia batem recorde em junho

Desde 2007 que não se registavam tantos incêndios no espaço de um mês na Amazónia brasileira. De acordo com os dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão governamental que faz a monitorização da destruição da Amazónia, registaram-se no mês de junho 2 248 focos de incêndio, um aumento de 19,5% face ao mesmo mês do ano passado.

O aumento no número de incêndios florestais durante a estação seca já tinha vindo a ser denunciado pelas organizações ambientais que trabalham na região e estes números vêm apenas confirmar as alertas.

O recorde no número de incêndios coincide com o aumento no desmatamento verificado desde o início da pandemia de covid-19. Ainda de acordo com o INPE, os alertas de desflorestação na Amazónia brasileira aumentaram 22% entre janeiro e maio.

Em 2019, verificaram-se um total de 89 178 incêndios na Amazónia brasileira que devastaram uma área de floresta 30% superior à que tinha sido destruída no ano anterior.