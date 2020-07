TAP a caminho da nacionalização

O processo de nacionalização da TAP avança esta quinta-feira, apesar de o Governo mostrar abertura para uma solução negociada na eventualidade de um recuo de última hora.

Ao contrário do que chegou, inicialmente, a ser avançado, o empresário David Neeleman, um dos donos da Atlantic Gateway (juntamtente com o português Humberto Pedrosa) que detém 45% do capital da companhia aérea portuguesa, não aceitou as condições do governo para sair da TAP e as negociações com o Estado acabaram por fracassar.

No Castelo de Elvas, onde se encontrava com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, após as cerimónias oficiais que assinalaram a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha, o primeiro-ministro mostrou otimismo.

"A TAP está, seguramente, a caminho de ter uma solução estável que assegure a Portugal manter a sua companhia que é fundamental para a continuidade territorial, para a ligação ao mundo e para o desenvolvimento económico do país", sublinhou António Costa.

Fonte do Governo referiu ao Diário de Notícias não ser necessária qualquer autorização da Comissão Europeia para esta operação.