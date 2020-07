Inundações e deslizamentos de terra continuam a matar no Japão

As inundações e deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais na província de Kumamoto, no sudoeste do Japão, já causaram a morte de 18 pessoas, de acordo com um balanço recente.

Há dezenas de desaparecidos. No terreno, as autoridades ordenaram a evacuação de vários locais e 10 mil soldados foram enviados para apoiar as equipas de salvamento.

O cenário está longe de abrandar até porque está prevista mais queda de chuva.