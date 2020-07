Van Gogh HD em drive-in no Canadá

A arte de Van Gogh também vive em paredes e pavimentos de um armazém de Toronto e pode ser contemplada dentro de um carro.

Em nome das regras de distanciamento social e à medida que o desconfinamento avança no Canadá, nasceu uma experiência única desenvolvida em colaboração com os criadores de "Van Gogh, Starry Night", uma exposição de sucesso apresentada no ano passado no "L'Atelier de Lumiéres", em Paris.

A experiência apresenta duas áreas, uma com marcações no solo, para os que preferirem andar a pé, e outra com "drive-in", para ser contemplada dentro do carro. No interior do espaço de exposição são projetadas imagens de obras do autor em alta-definição, acompanhadas por música.

As reservas para a área destinada a veículos já estão praticamente lotadas até 9 de agosto.

Os espetáculo continua aberto até setembro, para os que estiverem a pé.