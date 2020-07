João Lourenço e dirigentes do MPLA testados à covid-19

O presidente da república angolano, João Lourenço, e cerca de 50 membros do Bureau Político do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) vão ser testados à covid-19, após um caso positivo num dirigente que participou na última reunião da cúpula do partido.

De acordo com o porta-voz do MPLA, Albino Carlos, foi confirmado um caso de covid-19 entre um membro do Bureau Político que esteve presente na reunião do passado dia 30 de junho, onde esteve também o presidente do partido e chefe de Estado angolano.

Albino Carlos adiantou que o político em causa, cujo nome se escusou a revelar, testou positivo à covid-19, no âmbito de uma testagem “em decorrência de uma visita que iria fazer a uma província, por força maior”.

Tendo em conta o resultado, “como medida de saúde pública, e seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e da Organização Mundial de Saúde há necessidade de fazer um rastreio de todos os contactos”, explicou, indicando que todos os membros da cúpula do MPLA que participaram na reunião vão fazer hoje o teste “para confirmar se estão infetados" e procurar "cortar a cadeia de transmissão”.