Do mítico Palace of Auburn Hills restam apenas ruínas e memórias

Em segundos ficou desfeita em ruínas aquela que em tempos foi uma fortaleza inexpugnável da NBA. O Palace of Auburn Hills, nos arredores de Detroit, foi demolido este sábado deixando para trás uma história de sucesso. Serviu como casa dos temíveis Detroit Pistons e viu a equipa sagrar-se por três vezes campeã da melhor liga de basquetebol do planeta. Com a saída dos Pistons para a moderna Little Caesers Arena, no coração da cidade, em 2017, o mítico recinto tornou-se obsoleto. Agora restam apenas ruínas.