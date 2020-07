Polacos escolhem próximo presidente

Uma Polónia profundamente dividida é chamada às urnas, este domingo. Aos eleitores está ser pedido que compareçam à segunda volta das presidenciais para escolher entre dois candidatos, lado a lado nas sondagens, Andrezj Duda e Rafał Trzaskowski.

O conservador Andrezj Duda venceu a primeira volta, a 28 de junho, com 43,5% dos votos, apoiado pelo o Lei e Justiça (PiS), o partido nacionalista eurocético no poder. Duda está à frente dos destinos do país desde 2015 e procura obter um segundo mandato.

Já Rafał Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia, europeísta e defensor da causa LGBT , conquistou 30,5% do eleitorado na primeira volta das presidenciais.

Depois de, em dezembro do ano passado, o parlamento polaco ter aprovado a alteração do sistema judiciário, submetendo os juízes ao escrutínio do governo, a Polónia entrou abertamente em rota de colisão com a União Europeia.

Cabe aos polacos decidir, até às 21h, hora local, quem vai ser o próximo presidente e decidir o rumo político do país.