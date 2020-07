Polícia de intervenção teve de agir para dispersar festa do FC Porto

O FC Porto garantiu esta quarta-feira o 29.° campeonato de futebol em Portugal e a festa dos adeptos "ferveu" nas principais praças do Porto e de Lisboa sem respeitar as regras de contenção da Covid-19. A polícia teve de intervir e houve confrontos.

Os milhares de adeptos que se concentraram, como é habitual na celebração de conquistas do FC Porto, na Avenida dos Aliados, na Invicta, responderam à intervenção policial com arremesso de garrafas e outros objetos contra os agentes.

Fonte das Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública disse à Lusa que "pelo menos um polícia ficou ferido, numa mão, tendo recebido tratamento hospitalar". Para mais tarde, ficou previsto uma comunicação oficial da PSP sobre a operação realizada durante os festejos dos "dragões" na via pública.

Após o triunfo, por 2-0, sobre o Sporting, no Estádio do Dragão, que garantiu o título, o treinador Sérgio Conceição deslocou-se à sala de imprensa para partilhar os louros da conquista.

"Parabéns aos jogadores, que acreditaram durante momentos difíceis que tivemos durante a época e obstáculos que tivemos de ultrapassar. Eles estiveram sempre conscientes e ambiciosos na forma como trabalharam e acreditaram. Isso deixa-me extremamente orgulhoso do grupo de trabalho que tenho à disposição", disse o agora treinador bicampeão português, após repetir a conquista de 2018.

Como é habitual, as celebrações prolongaram-se pela madrugada, com os adeptos portistas alheios à epidemia que se mantém ativa em Portugal e a libertar emoções contidas há meses em ajuntamentos sem qualquer respeito pelo distanciamento social e muitos sem usar a máscara, uma outra barreira preventiva contra o novo coronavírus.

Sérgio Conceição falava da ausência deles nas bancadas quando foi interrompido: "O público merecia (estar no estádio), merecia essa alegria..."

O motivo da interrupção foi a também tradicional invasão da sala de imprensa pelos jogadores portistas para dar um banho ao treinador.

O Presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, recentemente reeleito para um mandato que o fará estar à frente dos "dragões" por mais de 30 anos, aproveitou para ironizar num anúncio de que o próximo jogo no estádio do dragão será com público.

Espero ter gente no próximo jogo com o Moreirense e faremos uma petição à Liga e ao Governo para apresentar um espetáculo com o Bruno Nogueira e vamos convidar o Presidente da República, vamos ver.



Se (o Bruno Nogueira) não estiver disponível, fazemos uma tourada, mandamos vir os touros lá de baixo e faz-se aqui uma tourada mas assim já podem ver o futebol. Pinto da Costa Presidente do FC Porto

O líder portista não deixou passar também a oportunidade de "picar" o arquirrival, o Benfica.

"Com a situação em que estava no final da primeira volta, com sete pontos de atraso, com alguns a fazerem já o funeral noutros canais televisivos, só este clube, este treinador e estes adeptos conseguiam virar. E alguns anunciavam que o Benfica ia aumentar para dez essa vantagem, agora temos oito de avanço", disse, mas sem ficar por aqui.

Pinto da Costa lembrou "aquela derrota na Taça da Liga" e apntou os "acontecimentos empolados para pregar mais uns pregos no caixão".

"O FC Porto mostrou que não se deixa vencer seja pelo que for e seja por quem for. Apresentámos vários jovens, temos outros de muito valor para serem lançados, só não temos é 'cartilheiros' para falar disso porque, se fosse como no Seixal, tinham de falar o dobro pelo que estes valem", atirou.

As congratulações ao FC Porto surgiram de vários quadrantes e começaram logo na sala de imprensa pelo treinador do Sporting, que, logo no relvado, deu um despreocupado abraço a Sérgio Conceição.

Já esta quinta-feira, foi o primeiro-ministro António Costa a dar os "parabéns ao FC Porto, Presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de Campeão Nacional de futebol".