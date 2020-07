Roma rebatiza maior auditório da cidade com nome Ennio Morricone

O "tema de Deborah", do filme "Era Uma Vez na América" abriu a cerimónia de atribuição do nome compositor Ennio Morricone ao celebre Auditorium Parco della Música de Roma, sede dos grandes eventos da cidade. A Orquesta de Santa Cecilia foi dirigida por Andrea Morricone, o filho do compositor que morreu na semana passada.

O evento oficial decorreu no átrio Julius Cesar da Câmara Municipal da capital italiana. Os membros do conselho municipal votaram por unanimidade a atribuição ao auditório Parco della Música de Roma do nome do celebre compositor e filho da cidade de Roma.

Morricone, um dos artistas mais importantes da história do cinema, morreu a seis de julho e deixou para trás uma extensa obra de bandas sonoras de filmes como "A Missão", "Cinema Paraíso ou "Novecento".