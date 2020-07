Madrugada sem acordo entre os líderes europeus

Os líderes europeus entraram já no quarto dia de discussão sobre o futuro da Europa numa sessão contínua que terminou perto das 6 horas da manhã desta segunda-feira (hora de Bruxelas). As negociações sobre o plano de relançamento da economia para superar a crise da Covid-19 são retomadas às 16h - uma informação avançada pelo porta-voz do Presidente do Conselho.

Os 27 estão em negociações para a aprovação do Fundo de Recuperação para dar resposta à crise económica provocada pela pandemia.

Para além deste fundo no valor de 750 mil milhões de euros também se discute o orçamento da União Europeia até 2027.

Multiplicaram-se as reuniões bilaterais nos últimos dias, mas ainda não houve acordo sobre as bases do plano de relançamento da economia europeia.

Este é o primeiro Conselho Europeu presencial dos últimos 5 meses, os membros pretendem chegar a um compromisso, mas existem pontos de divergência sobre o valor e a forma de distribuição dos fundos.

Países Baixos, Áustria, Finlândia, Suécia e Dinamarca pretendem reduzir o valor do Fundo de Recuperação e instaurar controlos rígidos, enquanto outros países pretendem ver as condições reduzidas ao mínimo.

Após dias de conversações os dirigentes europeus esperam chegar a um acordo conclusivo para restaurar a economia europeia.