DJ anima bairros dos arredores da Cidade do México

"Roberto Garcia é Conquistador Latino", ressoa nos poderosas colunas de som que este DJ montou no seu telhado para fazer os residentes de Naucalpan, um subúrbio vizinho da Cidade do México, dançarem e momentaneamente esquecerem o coronavírus.

García, de 38 anos, é um "sonidero", um DJ muito popular no México que mistura música e luzes em danças de rua, com a particularidade de enviar saudações constantes ao público.

Sendo impossível celebrar normalmente, devido à crise da pandemia decidiu montar o espetáculo no seu terraço, e dado o sucesso que teve, foi convidado para os telhados das casas de outras pessoas.

Garcia anima o bairro. Encoraja os vizinhos a dançar nas suas casas e nos seus telhados, juntamente com centenas de saudações que incluem aqueles que acompanham a emissão no Facebook. Os residentes aparecem com os seus telemóveis ligados, como solicitado pelo cartaz do evento.

A sua motivação, diz, é trazer alegria ao povo confinado pelo novo coronavírus, que no México, com 127 milhões de habitantes, deixa já 40.400 mortos e 356.255 infeções.

Embora várias atividades tenham sido retomadas no México após a quarentena, os espetáculos musicais e os centros de entretenimento noturno não têm data prevista de reabertura.