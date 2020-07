Atletas brasileiros treinam em Portugal rumo a Tóquio 2021

Em Portugal, vários atletas brasileiros encontraram as condições desejáveis para retomar a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Perante o impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil, a "Missão Europa" deverá enviar vários atletas para território português, entre os meses de julho e dezembro.

As equipas de boxe, judo, natação artística e natação já treinam.

"A nossa missão na Europa poderia ser o ponto de partida mas não é. A preparação foi interrompida, por causa do problema da pandemia, mas já começou há muito tempo", sublinhou Marco La Porta, vice-presidente do Comité Olímpico do Brasil (COB).

Sangalhos, no distrito de Aveiro, mas também Coimbra, Cascais e Rio Maior recebem atletas de elite como Arthur Zanetti, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Numa fase inicial foram selecionados 72 desportistas.

O Brasil é o segundo país mais afetado pela pandemia de Covid-19, atrás apenas dos EUA.

O Comité Olímpico do Brasil pretende reabrir o centro de treino da seleção brasileira no Rio de Janeiro no final do mês.