Cria de tigre de Sumatra nasce em zoológico na Polónia

Uma pequena cria de tigre de Sumatra, com apenas dois meses de idade, está a conhecer o mundo e a aprender a caçar com a mãe Nuri, no Jardim Zoológico de Wroclaw, no sudoeste da Polónia.

Esta é uma espécie em risco de extinção. Existem menos de 500 tigres de Sumatra a viver na natureza, uma vez que os seus habitats naturais estão ameaçados.