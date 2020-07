Confrontos entre agentes federais e manifestantes em Portland

As autoridades entraram em confronto com manifestantes em Portland, no estado norte-americano do Oregon, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. A polícia e os agentes federais usaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes.

Os confrontos surgem depois de um juiz federal ter impedido especificamente os agentes dos EUA de prenderem ou utilizarem a força física contra jornalistas e observadores legais.

O juiz americano, Michael Simon, tomou a decisão na quinta-feira, um dia depois de o presidente da câmara de Portland ter sido gaseificado por agentes federais, ao aparecer à porta de um tribunal federal, durante as manifestações.

A agitação nas cidades americanas dura há quase dois meses, desde que George Floyd foi morto em Mineápolis. Os confrontos entre as forças da ordem e os manifestantes intensificaram-se na sequência da decisão do presidente, Donald Trump, de enviar agentes federais militarizados para cidades de todo o país.