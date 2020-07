Fortes chuvas causam inundações em Milão

Milão foi atingida por fortes chuvas, nas primeiras horas desta sexta-feira. O rio Seveso galgou as margens, fazendo com que as passagens subterrâneas ficassem inacessíveis e que as ruas ficassem inundadas. Os bombeiros estiveram envolvidos em muitas operações de socorro em toda a área de Milão, particularmente em Sesto, San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Muitas pessoas tiveram de abandonar os veículos em plena via de circulação, criando enormes problemas de tráfego. O foco e a preocupação voltam-se agora para o rio Lambro, cujas águas atingiram uma altura de 1,90 m.