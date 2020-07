Presidente turco visita basílica de Santa Sofia na véspera da abertura

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitou a basílica de Santa Sofia na véspera da abertura. Depois da anulação do estatuto de museu, a antiga basílica bizantina, em Istambul, foi transformada em mesquita e abre para as orações esta sexta-feira.

Será a primeira oração muçulmana no local, depois dos trabalhos de reconversão do espaço que é considerado uma das principais atrações turísticas do país e funcionava como museu desde 1934.

As autoridades religiosas turcas garantem que o local continuará aberto ao público fora dos horários de culto muçulmano.

A reconversão de Hagia Sophia causou tensões dentro e fora do país. Levantou críticas na Grécia, que exigia a manutenção do estatuto de museu e está atenta ao legado cultural bizantino presente na Turquia. O Papa Francisco também demonstrou as preocupações do Vaticano em torno da reconversão do local considerado Património Mundial da UNESCO.