Uso de máscaras obrigatório no Reino Unido

A partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras no Reino Unido. A medida deve ser posta em prática em lojas, supermercados, serviços de take-away, bancos, estações dos correios ou transportes públicos. Nos restaurantes, cafés, ginásios, cinemas e teatros a utilização será opcional.

Segundo o governo britânico, quem utilizar as máscaras de forma inadequada receberá orientação sobre as boas práticas para prevenir a disseminação da covid-19. No entanto, como já acontecia nos transporte públicos, as multas podem chegar até às 100 libras para quem não cumprir as regras.

As máscaras serão obrigatórias - é a medida certa a tomar. A pandemia continua e queremos reduzir a incidência do vírus. Boris Johnson Primeiro-ministro do Reino Unido

França assiste a um aumento significativo nos casos de coronavírus, com vestígios de COVID-19 encontrados no sistema de esgotos de Paris. O estudo das águas residuais pode atuar como um indicador precoce de infecções por coronavírus e ajudar a avaliar a progressão do vírus.

O Ministério da Saúde francês disse que houve um aumento de 66% nos casos ao longo das últimas três semanas. O país registrou 1.062 casos na quinta-feira - quase o dobro dos números registados no início da semana.