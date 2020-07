Airbus anuncia prejuízos de 1900 milhões de euros

Tamanho do texto

A Airbus anunciou prejuízos de 1900 milhões de euros e uma queda de 39% no volume de negócios no primeiro semestre do ano.

Para o presidente executivo da construtora europeia, os números revelados esta quinta-feira são "o reflexo dos tempos difíceis que afetam o setor”. Guillaume Faury sublinha o impacto da pandemia, principalmente no segundo trimestre, com entregas de aviões comerciais reduzidas para metade em comparação com o ano passado".

O prejuízo no primeiro semestre do ano torna-se ainda mais alarmante tendo em conta o lucro de mais de 1150 milhões de euros registado no mesmo período de 2019.

No final de junho, o gigante da aviação anunciou um plano para despedir cerca de 15 mil trabalhadores em todo o mundo. A empresa diz agora que vai reduzir a produção do jato A350 para cinco por mês, em vez dos nove e meio por mês produzidos até abril.