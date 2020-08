Combate aos incêndios no Delta do rio Paraná

Apoiados por meios aéreos, os bombeiros continuam a combater, numa corrida contra o tempo, os fogos que afetam as ilhas do Delta do rio Paraná, na região de Rosário, província argentina de Santa Fé.

Os habitantes da cidade portuária publicaram vários vídeos nas redes sociais que mostram a espessa nuvem de fumo que envolve o território e áreas urbanas em tempo de pandemia de Covid-19.

No início da semana, o ministro do ambiente da Argentina, Juan Cabandié, invocou o problema das queimadas e disse que a chave para acabar com as chamas está nas mãos de procuradores e juízes.