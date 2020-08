Florida enfrenta Covid-19 e furacão Isaías

A Florida declarou o estado de emergência devido ao furacão Isaías. As autoridades encerraram parques, praias e marinas. A medida também afeta os centros de testes de Covid-19 já que as infraestruturas não suportam ventos tropicais.

A Florida é uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus nos Estados Unidos. Na sexta-feira, registou mais 257 mortes. Há várias semanas que o estado regista quase 10 mil novos casos de coronavírus por dia.

O principal especialista em doenças infecciosas do Governo norte-americano, Dr. Anthony Fauci, acredita na disponibilidade de uma vacina em 2021.

Não há uma garantia de uma vacina segura e eficaz, mas de tudo o que vimos agora, nos dados de animais e nos primeiros dados humanos, estamos "cautelosamente otimistas" de que teremos uma vacina até o final deste ano ou no início de 2021. Anthony Fauci Diretor - Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos

No Brasil, Jair Bolsonaro participou no primeiro evento público depois de ter recuperado do novo coronavírus. O Presidente do país desafiou a doença durante 20 dias, mas não teve receio de retirar a máscara no meio de uma multidão, durante a visita a um região perto da Bahia.

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, foram registados mais de 52 mil novos casos no último dia. O vírus que já deixou quase 100 mil mortes no Brasil, que é o segundo país mais afetado pela doença, logo depois dos Estados Unidos.