Arde desde sexta-feira à noite e continua sem controlo o enorme incêndio nos condados de Riverside e San Bernardino, na Califórnia.

2600 residências já foram evacuadas; 7800 pessoas tiveram de sair de casa. Já terão ardido 40 mil hectares de terreno.

No início eram três fogos distintos que se fundiram, alimentados pela baixa humidade, um ligeiro vento, vegetação espessa e temperaturas muito elevadas.

As origens dos focos de incêndio estão a ser investigadas, mas testemunhas falam da presença de um homem em cada local de partida do fogo, ao longo da Apple Tree Lane, nas proximidades de Oak Glen Road no Vale de Cherry, sugerindo que a mesma pessoa terá iniciado os três incêndios.

Segundo o comandante, Fernando Herrera, as chamas avançam em duas frentes: San Bernanrdino e Riverside e, durante a noite, foram abertas linhas de fogo, para antecipar o trajeto das chamas, mas os bombeiros contam sobretudo com a ajuda dos meios aéreos, particularmente do chamado VLAT, um tanque aéreo com capacidade para despejar de cada vez mais de 30 mil litros de retardador de fogo.

A distribuição de eletricidade foi suspensa em toda a área, por razões de segurança, para evitar novos focos de incêndio à medida que os postos de alta tensão forem caindo uma vez os cabos destruídos pelas chamas.