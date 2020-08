Incêndios não dão tréguas na Califórnia

O fogo não dá tréguas na Califórnia. Para além do violento incêndio de Riverside e San Bernardino, agora os bombeiros combatem as chamas também a norte da cidade de Los Angeles.

O fogo que ardeu durante todo o fim de semana e obrigou milhares de pessoas a abandonarem as residências terá tido origem num veículo a diesel.

O comandante Fernando Herrera, do Departamento de Florestas e Proteção do Fogo da Califórnia, explica as dificuldades dos bombeiros: "Toda a encosta da montanha está coberta com este combustível pesado, juntamente com o terreno íngreme. Isto é inacessível em certos pontos, mesmo para as nossas máquinas, o declive é muito grande".

O fogo terá tido inúmeros focos de partida à medida que o carro, com problemas no motor, ia fazendo faíscas e deitando combustível pelos locais onde passou. As autoridades estão à procura do proprietário do veículo.

O fogo estendeu-se pelos condados de Riverside e San Bernardino, incluindo o Monte San Gorgonio, numa área de mais de 110 km2. 2600 casas foram evacuadas; 7600 pessoas tiveram de abandonar as residências.

Os incêndios são comuns na Califórnia, devido às altas temperaturas e à falta de humidade, mas as populações dizem que nunca tiveram início tão cedo nem nas zonas onde deflagraram este ano.

No fim de semana, os termómetros chegaram aos 43 graus em Palm Springs.