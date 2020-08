Cacique Aritana morre com Covid-19

Tamanho do texto

O cacique Aritana Yawalapiti, um dos mais reconhecidos chefes indígenas do Brasil, morreu esta quarta-feira vítima do novo coronavírus. "A morte está confirmada", disse à AFP Iano Yawalapiti, sobrinho do cacique.

Aritana Yawalapiti tinha cerca de 70 anos e estava internado há duas semanas numa unidade de cuidados intensivos e respirava com a ajuda de um ventilador, em Goiânia, capital do estado de Goiás.

Defensor fervoroso dos direitos indígenas e da preservação da floresta amazónica, o cacique era líder da região do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, no sul da Amazónia, de onde também é originário o chefe emblemático Raoni Metuktire.

"Um dia negro"

"Foi um grande defensor da luta para preservar e perpetuar a cultura de seu povo para as gerações futuras e um incansável ativista contra o desmatamento", disse a família em comunicado.

A morte desencadeou várias mensagens e manifestações de pesar. "É um dia negro, um dia de luto pela humanidade", escreveu a ONG francesa Planète Amazone no Facebook. "Uma grande figura nova na luta indígena está morrendo com o desaparecimento do cacique Aritana (...) considerado a autoridade máxima em Haut-Xingu, onde residem 16 povos indígenas", lê-se também na mensagem publicada.

Antes de adoecer, Aritana lançou uma campanha de arrecadação de fundos para promover o acesso à saúde a membros da sua tribo.

As vítimas mortais de COVID-19 no Brasil devem ultrapassar a barreira dos 100 mil mortos nos próximos dias. A doença atingiu pos povos indígenas com grande intensidade, devido à menor imunidade e dificuldade de acesso à assistência médica.

De acordo com a APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 22 mil foram infectados com o novo coronavírus; 633 morreram.